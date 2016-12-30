Сергей Карякин: "Не в этот раз, мистер Карлсен"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин с юмором прокомментировал свою победу на мировом первенстве по блицу.

По итогам 21 партий Карякин занял первое место, набрав 16,5 очков. Столько же очков набрал чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, уступивший Карякину по дополнительным показателям, в очной встрече между ними победу одержал россиянин.

"Не в этот раз, мистер Карлсен", - написал Карякин на своей странице в твиттере

Напомним, в ноябре Карякин и Карлсен разыграли между собой за мировую шахматную корону. Норвежец сохранил свой титул после ничьей по итогам 12 партий с классическим контролем времени и победы на тай-брейке.