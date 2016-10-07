Сергей Карякин: "Чтобы победить Карлсена, я должен выйти на пик формы"

Претендент на звание чемпиона мира российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что победить в матче за звание чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена возможно, если выйти на пик формы. Матч между Карлсеном и Карякиным пройдет в здании Fulton Market Building на Манхэттене в Нью-Йорке 11 - 30 ноября и будет состоять из 12 партий.

- В Норвегии никогда не было настолько великих шахматистов, и не факт, что будет когда-либо, - цитирует "Р-Спорт" Карякина. - На данный момент он (Карлсен) чемпион мира, держит первое место в мировом рейтинге и не нуждается в дополнительной рекламе. Это универсальный шахматист и один из сильнейших или вообще сильнейший за всю историю шахмат. Чтобы его победить, я должен выйти на пик формы, что я и собираюсь сделать.