РШФ продлевает сотрудничество со своим генеральным партнером

Российская компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, снова выступит генеральным партнером Российской шахматной федерации. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в 2017 году подписали 14 февраля в стенах Центрального дома шахматиста генеральный директор "ФосАгро", член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев и президент РШФ Андрей Филатов.

Объем поддержки на текущий год только по линии РШФ запланирован в размере 30 миллионов рублей.

"Убежден, что ровно 7 лет назад нами было принято стратегически правильное решение выступить партнером Российской шахматной федерации, так как философия нашей компании и шахматной игры созвучны: стратегическое мышление и стремление просчитывать все ходы заранее и быть на шаг впереди конкурентов. Нам эти навыки помогают удерживать лидирующие позиции на российском и зарубежном рынках.

К тому же шахматный спорт является идеальной маркетинговой платформой, которая позволяет нам повышать мировую роль нашего бренда и взаимодействовать с нынешними и потенциальными контрагентами на ключевых товарных рынках.

Помимо партнерства с РШФ, спонсорства матчей за звание чемпиона мира по шахматам – в Сочи и в Нью-Йорке, где российский гроссмейстер Сергей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру, мы продолжим популяризировать шахматы в регионах нашего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных нам школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат", – отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"ФосАгро" – наш традиционный и давний партнер, сплав опыта и молодости, который применяет в своей деятельности методы, схожие с методикой российской шахматной школы, и нацелен только на выигрыш", – подчеркнул президент РШФ Андрей Филатов.