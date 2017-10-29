22:45 29 октября | ШАХМАТЫ

Россия победила Белоруссию во втором туре командного ЧЕ

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Мужская сборная России победила Белоруссию во втором туре командного чемпионата Европы - 2,5:1,5. Максим Матлаков победил Кирилла Ступака, вничью завершились партии Александра Грищука и Сергея Жигалко, Даниила Дубова и  Алексея Федорова, Яна Непомнящего и Владислава Ковалева.

В женском турнире сборная России, которая является действующим чемпионом мира и Европы, победила команду Чехии - 2,5:1,5. Александра Костенюк переиграла Иоанну Ворек, Екатерина Лагно - Кристину Хавликову, Ольга Гиря  сыграла вничью с Терезой Родштейн, Александра Горячкина уступила Кристине Новосадовой.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fanatold

Что за чушь! Выиграл только Матлаков. Остальные сыграли вничью. Кто редактировал это сообщение?

23:39 29 октября