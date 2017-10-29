Россия победила Белоруссию во втором туре командного ЧЕ

Мужская сборная России победила Белоруссию во втором туре командного чемпионата Европы - 2,5:1,5. Максим Матлаков победил Кирилла Ступака, вничью завершились партии Александра Грищука и Сергея Жигалко, Даниила Дубова и Алексея Федорова, Яна Непомнящего и Владислава Ковалева.

В женском турнире сборная России, которая является действующим чемпионом мира и Европы, победила команду Чехии - 2,5:1,5. Александра Костенюк переиграла Иоанну Ворек, Екатерина Лагно - Кристину Хавликову, Ольга Гиря сыграла вничью с Терезой Родштейн, Александра Горячкина уступила Кристине Новосадовой.