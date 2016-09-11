Кирсан Илюмжинов: "Пусть Обама даст мне гражданство, чтобы я мог судиться в США"

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов вновь подчеркнул, что гражданство США ему нужно для того, чтобы судиться с Министерством финансов страны по американским законам. Ранее он заявил, что попросил у президента страны Барака Обамы американское гражданство. Илюмжинов в прошлом году был включен Минфином США в санкционный список. Он посчитал это несправедливым и подал иск с намерением отсудить у ведомства 50 миллиардов долларов.

- Прошу господина гаранта Конституции США Барака Обаму на основании Билля о правах защитить мои права от неправомерных действий американских чиновников в Министерстве финансов США, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Готов судиться в Верховном суде США по американским законам. Если этого недостаточно, и судиться с госорганом США может лишь гражданин Америки, то я прошу, чтобы Обама вне очереди предоставил мне американское гражданство для защиты своей деловой репутации и чести.

Как президент России Владимир Путин дал гражданство боксеру Рою Джонсу-младшему, так пусть и Обама даст гражданство шахматисту. Если я выиграю в суде, то так же буду популяризировать шахматы в США, как Джонс делает это в России с боксом. Буду развивать программу развития шахмат в школах Америки. Я не боюсь американского правосудия, если не прав, то готов отвечать.