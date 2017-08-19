Кирсан Илюмжинов: "Каспаров чуть-чуть потерял навык турнирной борьбы"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов считает, что 13-й чемпион мира Гарри Каспаров утратил навыки турнирной борьбы за время без соревновательной практики. Это, по его словам, показал турнир в Сент-Луисе, где Каспаров занял восьмое место.

– Каспаров, как я знаю, много времени проводит в Интернете, и шахматы это же не футбол, мозги у гроссмейстеров всегда работают, – цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. – Думаю, он часто играл в Интернете, но соревнование продемонстрировало, что навык турнирной борьбы чуть-чуть утерян за то время, более десяти лет, когда он не играл в шахматы. Он показал, что может сражаться с сильнейшими шахматистами мира. Сейчас он сыграл в силу своих возможностей, и если будет участвовать в турнирах и дальше, то его результаты будут расти все выше и выше.

Для меня как для президента ФИДЕ хорошо, что чемпион мира принимает участие в соревнованиях. Во-первых, он это делает публично, а его любое участие в каких-либо турнирах привлекает внимание к шахматам и популяризирует их. И, во-вторых, это помогает мне продвигать мою программу "Один миллиард шахматистов в мире". И чем больше людей будут наблюдать за игрой с участием Каспарова, тем больше будут интересоваться шахматами и играть в них. Я поддерживаю выступление Каспарова в турнирах.