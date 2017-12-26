Карякин проиграл второй матч ЧМ по рапиду подряд

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел второе поражение подряд на чемпионате мира по рапиду. На турнире в Саудовской Аравии он уступил иорданцу Сами Хадере. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен переиграл Владимира Доброва.
После первого тура Карлсен и Карякин занимали 107-е и 108-е место соответственно.
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shpasic
Серёжа за Спартак переволновался просто.
18:51
Serenky25
Серега...Я тебя умаляю. Скажи, что у тебя рассеянность внимания. Получишь терапевтическое. Выпишут таблеточки. ОФИЦИАЛЬНО! Сейчас в МГУ открывают "секретную лабораторию". Там не душес! Там Джина жидкого придумают и в тебя вселят! Пусть подсказывает! А то смотреть больно...
17:36