17:21 | ШАХМАТЫ

Карякин проиграл второй матч ЧМ по рапиду подряд

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел второе поражение подряд на чемпионате мира по рапиду. На турнире в Саудовской Аравии он уступил иорданцу Сами Хадере. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен переиграл Владимира Доброва.

После первого тура Карлсен и Карякин занимали 107-е и 108-е место соответственно.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Серёжа за Спартак переволновался просто.

18:51

Serenky25

Серега...Я тебя умаляю. Скажи, что у тебя рассеянность внимания. Получишь терапевтическое. Выпишут таблеточки. ОФИЦИАЛЬНО! Сейчас в МГУ открывают "секретную лабораторию". Там не душес! Там Джина жидкого придумают и в тебя вселят! Пусть подсказывает! А то смотреть больно...

17:36