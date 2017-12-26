Карякин проиграл второй матч ЧМ по рапиду подряд

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел второе поражение подряд на чемпионате мира по рапиду. На турнире в Саудовской Аравии он уступил иорданцу Сами Хадере. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен переиграл Владимира Доброва.

После первого тура Карлсен и Карякин занимали 107-е и 108-е место соответственно.