Карякин получил травму ноги во время шахматного турнира в Левене

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что повредил ногу, играя в баскетбол в перерыве между турами шахматного турнира в Левене. Во второй день соревнований он трижды сыграл вничью - с индийцем Вишванатаном Анандом, азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и голландцем Анишем Гири.

После завершения соревновательного дня шахматисты отправились в баскетбол. Там Карякин и получил травму.

"На этот раз баскетбол оказался не столь успешен. У меня такое чувство, что кое-кто из шахматистов решил наказать меня за одну из сегодняшних ничьих", - написал Карякин в Инстаграме.