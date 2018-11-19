Каруана и Карлсен вновь сыграли вничью в матче за мировую корону

В матче за звание чемпиона мира по шахматам американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью. Это восьмой мирный исход в восьми партиях. Белыми фигурами играл Каруана, черными - Карлсен.

Соперники согласились на ничью на 114-м ходу. Счет в матче равный – 4:4. Девятая партия будет сыграна 21 ноября. Соперники должны сыграть 12 партий в классические шахматы, в случае ничейного исхода победителя определит тай-брейк.

Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда из Индии. В 2014 году он первый раз защитил звание, снова победив Ананда, в 2016-м состоялась вторая защита титула - Карлсен обыграл россиянина Сергея Карякина.