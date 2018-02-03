Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента РШФ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации (РШФ). Выборы состоятся сегодня, 3 февраля.

– Благодарен региональным федерациям, которые выдвинули меня на выборы, – цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. – Я снимаю свою кандидатуру и сконцентрируюсь на международной деятельности.

Напомним, действующим главой РШФ является Андрей Филатов. 46-летний функионер занимает этот пост с 1 февраля 2014 года.