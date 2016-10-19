Илюмжинов сдал документы для получения визы США

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов отметил, что дело с его недопуском в США сдвинулось с мертвой точки. Сегодня он посетил посольство США и прошел процедуру подачи документов для получения визы. Ранее Илюмжинов был внесен в санкционный список, после чего подал в суд на Министерство финансов США, требуя компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. В августе главу ФИДЕ не пустили на борт самолета, который вылетал в Нью-Йорк.

- Только что вышел из посольства США, сдал отпечатки пальцев, прошел всю процедуру, - приводит "Р-Спорт" слова Илюмжинова. - Было собеседование, для чего и зачем я еду в США, я всем ответил. Документы забрали и мой паспорт, но говорить, что получил визу, еще рано. Сроков они не назвали, забрали паспорт и попросили ждать. Может быть, позовут на дополнительное собеседование. Но долго паспорт они держать не могут, можно сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки: раньше вообще не пускали, теперь решили отпечатки взять, это уже хорошо.