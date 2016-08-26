Кирсан Илюмжинов: "Я был готов к тому, что меня задержат в США"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов был готов к тому, что его могут посадить в американскую тюрьму. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава ФИДЕ подал иск на финансовое ведомство. В четверг Илюмжинов сообщил, что собирался лично передать свои претензии Минфину США, вылетев в четверг в Северную Америку, однако не был допущен на рейс Москва - Нью-Йорк. Ранее стало известно, что Илюмжинов требует от Министерства финансов США компенсации в размере 50 миллиардов долларов и извинения за безосновательное включение его в санкционный список.

- Я был готов к тому, что меня задержат в США, что какое-то время проведу в тюрьме, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Теплых вещей с собой я в аэропорт вчера не брал, но шахматы взял. Подготовился. Провел бы чемпионат по шахматам в тюрьме.

Сегодня отправляю письмо госсекретарю Керри. Дальше по списку у меня Барак Обама. Хочу дискутировать с ними по поводу того, как я оказался в санкционном списке США. Очевидно, что дело политическое, а на самолет меня не пустили по указанию госдепа США.



