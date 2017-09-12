Федосеев и Иванчук с побед начали 1/8 финала Кубка мира

В Тбилиси состоялись первые партий 1/8 финала Кубка мира, победитель и финалист которого получат путевки в турнир претендентов.

Россиянин Владимир Федосеев черными выиграл у Максима Родштейна (Израиль), Василий Иванчук (Украина) белыми победил Аниша Гири (Голландия).

В оставшихся партиях соперники разошлись миром: Свидлер (Россия) – Бу Сянчжи (Китай), Со (США) – Джобава (Грузия), Раппорт (Венгриия) – Наер (Россия), Дубов (Россия) – Аронян (Армения), Ван Хао (Китай) – Дин Лижэнь (Китай) и Вашье-Лаграв (француз) – Грищук (Россия).

Ответные партии 1/8 финала будут сыграны в среду, 13 сентября.