Борис Спасский: "Шахматный гений никогда не делал человека счастливым"

Российский гроссмейстер Борис Спасский, отмечающий сегодня 80-летний юбилей, высказал мнение о том, что шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Он также добавил, что звание чемпиона мира не принесло ему небывалого счастья.

– Шахматный гений никогда не делал человека счастливым, это правда, – приводит ТАСС слова Спасского. – Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения. Может быть, только Миша Таль хорошо к этому относился. Легко. А он был настоящий шахматный гений.

Был еще один шахматный баловень. Это Хосе Рауль Капабланка – гениальный шахматист. Когда он появился на международном турнире в Петербурге в 1909 году, петроградские барышни ходили специально на него смотреть. Любовались. Не шахматами, а Капабланкой. Интересно, ведь Куба славится своими красивыми женщинами, но не мужчинами. А тут, видите, Господь Бог решил порадовать человечество.

– Вы счастливы?

– Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом. И если взглянуть на фотографию, сделанную после того, как я стал чемпионом мира, то там у меня кислая-кислая рожа. Не физиономия, а рожа какая-то.

– Если не шахматистом, то кем бы вы могли стать?

– Когда я был малышом, то мечтал стать шофером. А еще я мог пойти в легкую атлетику – когда хорошо прыгал. Но все-таки я остался на стороне белого ферзя, которого хотел украсть.