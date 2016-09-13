09:52 | ШАХМАТЫ

Андрей Филатов: "В Ханты-Мансийске будет лучшая олимпиада в истории"

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Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов отметил, что Россия продемонстрировала свой высокий авторитет в мире, получив право на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2020 года.

- То, что Россия получила право на проведение шахматной олимпиады 2020 года, несмотря на сложную политическую обстановку в мире, несмотря на все внешние трудности и давление, говорит о том, что нам продолжают доверять и продолжают нас уважать, - цитирует ТАСС Филатов. - Россия продемонстрировала свой высокий авторитет в мире. Уверен, что мы сумеем оправдать доверие, и в Ханты-Мансийске будет лучшая олимпиада в истории.


 

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3616143

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