Андрей Филатов: "Каспаров показал, что не утратил форму"

Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов отметил, что партия между российскими гроссмейстерами Сергеем Карякиным и 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым​ приведет к росту популярности шахмат во всем мире. Сегодня Карякин и Каспаров сыграли вничью в партии по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе.

– То, что 13-й чемпион мира занялся тем делом, которое у него лучше всего получается – начал снова играть в шахматы – это хорошо и пойдет на пользу игре, – цитирует ТАСС Филатова. – Он большой молодец, что вернулся, долго готовился к матчу против Сергея и показал, что не утратил форму. Матч получился интересным и приведет к росту популярности шахмат во всем мире, ведь у Каспарова много поклонников.

Не считаю, что ничья – это хороший результат для Сергея, но он набирает форму.