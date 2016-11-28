Андрей Филатов: "Карякин выдающимся образом провел 12 партий против Карлсена"

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов отметил, что Сергей Карякин выдающимся образом провел 12 партий матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Филатов также выразил надежду на то, что удача улыбнется россиянину на тай-брейке.

- Карякин провел выдающимся образом 12 партий, - приводит ТАСС слова Филатова. - Долгое время у наших шахматистов не получалось сыграть в матче за звание чемпиона мира. О том, чтобы играть против такого великого гроссмейстера, как Карлсен, даже речи не было. То, что 12 партий прошли в равной борьбе, это большой успех Карякина и российской школы шахмат.

Мы довольны, что матч перешел в стадию тай-брейка. Это отдельный этап. Как все знают, тай-брейк в шахматах - это как в футболе пенальти. И будем надеяться, что в этой серии удача нам улыбнется.