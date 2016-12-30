Андрей Филатов: "Карякин - чемпион мира по блицу. Это победа отечественных шахмат и всей России"

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов выразил мнение, что победа Сергея Карякина на чемпионате мира по блицу доказывает, что он - один из лучших гроссмейстеров. Сегодня россиянин впервые в карьере стал победителем мирового первенства по блицу, которое завершилось в Дохе.

По итогам 21 партий Карякин занял первое место, набрав 16,5 очков. Столько же очков набрал чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, уступивший Карякину по дополнительным показателям, в очной встрече между ними победу одержал россиянин.

- Это победа отечественных шахмат и всей России. Я поздравляю лично Сергея Карякина и всех, кто ему помогал с этим успехом, - сказал Филатов. - Карякин в очередной раз доказал, что он один из лучших шахматистов мира. Несмотря на опустошение после матча на первенство мира и три недели большой работы с прессой на благо шахмат Сергей Карякин проявил себя настоящим бойцом.

Вместе с Магнусом Карлсеном они подарили настоящую интригу в чемпионате мира по блицу, где, по большому счету, сражались только друг с другом. Особенно ценно, что Карякин одолел Карлсена в личной встрече. Но не могу не отметить третье место нашего молодого гроссмейстера Даниила Дубова. Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей "Спорт-Экспресса" с Новым годом и желаю в следующем году больших шахматных побед. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, в ноябре Карякин и Карлсен разыграли между собой за мировую шахматную корону. Норвежец сохранил свой титул после ничьей по итогам 12 партий с классическим контролем времени и победы на тай-брейке.