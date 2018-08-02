В Совфеде предложили присвоить Усику звание Героя Мира

Почетный президент ОКР, член Совета Федерации Леонид Тягачев поделился мнением о решении абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика отказаться от звания Героя Украины. Функицонер, возглавлявший Олимпийский комитет России с 2001 по 2010 год, отметил, что спортсмен не побоялся пойти против политики своей страны.

– Спортсмены против антироссийской пропаганды и политических разногласий, которые мешают им выступать на соревнованиях в России и прославлять свою страну, – цитирует ФАН Тягачева. – Александр Усик не побоялся сказать это открыто, не испугался пойти против лживой политики Киева, выступил за дружбу наших народов, мир в своей стране, и за это ему нужно присвоить звание Героя Мира.

А, быть может, украинскому спортсмену надо присвоить награду еще выше. На сегодняшний день то, что он сделал, – это как первый полет в космос Юрия Гагарина. Его пример – уникальный. На него должны равняться, а не критиковать. Я как спортсмен, как министр спорта, как президент Олимпийского комитета, как сенатор, говорю огромное спасибо Александру за то, что он имеет такую силу и мужество сказать на весь мир, что пора заканчивать войну в Донбассе и конфликт между Украиной и Россией.

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