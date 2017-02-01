Сергей Ковалев: "Никакой определенности относительно моего следующего боя нет"

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о подвисшей ситуации с его следующем боем. Напомним, что в ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов.

– Я до сих пор в отпуске, никакой определенности и до сих пор новостей касаемо моего следующего боя нет, – поделился новостями Ковалев. – Мы внутри команды договорились, что ждем до 1 февраля, и будем уже тревожить всеми возможными способами команду Уорда, чтобы он дал какой-то скорейший ответ касаемо прописанного реванша.

– Какой срок указан, в который он должен дать ответ?

– Если честно, не вникал в это. Думаю, что до июня – это максимум, что он может тянуть. – Потому что на сегодняшний день IBF уже вопросы ему задает. Слышал, что даже был такой ультиматум что ли, что если до конца апреля не защитит титул, то, мол, они сделают его вакантным, и тогда первый и второй номера рейтинга будут за него боксировать.

– К тому же, бой за элиминатор уже назначен – это Салливан Баррера – Артур Бетербиев, торги пройдут буквально на днях.

– По сути да, но я являюсь сейчас первым обязательным претендентом на все три титула Уорда. Кроме пояса WBC, потому что по этой организации на сегодня первым номером идет колумбиец Элайдер Альварес, он свой бой проведет 24 февраля. Следующий, возможно, буду я, ну то есть я в очереди. Не могу говорить, что будет реально – сам не знаю, так как информации нет. (Елена СОБОЛЬ)