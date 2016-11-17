Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в здании ОКР

Неизвестный позвонил на пульт "02" с сообщением о том, что на месте проведения отчетно-выборной конференции Федерации бокса России (ФБР) заложена бомба. Начало мероприятия, которое проходит в здании Олимпийского комитета России, было задержано.

После проверки помещения сотрудниками полиции работа конференции продолжилась. На конференции, на которой должны состояться выборы президента организации, присутствуют 43 члена из 84, что, по словам члена исполкома ФБР Евгения Судакова, составляет кворум.

Первоначально конференция была назначена на 12 октября, но затем перенесена на 17 ноября. Однако 14 ноября конференция вновь была отложена, теперь уже на 1 февраля.

Ранее сообщалось, что на пост президента ФБР претендуют экс-глава федерации Эдуард Хусаинов, экс-директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, также ранее возглавлявший ФБР президент Московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель данной организации Леонид Котляр. (Борис КРИВИН)