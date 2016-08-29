08:13 | БОБСЛЕЙ

Труненков завершил карьеру

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Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена и в настоящее время сосредоточен на работе в ЦСКА на проекте "Юнармия". Об этом сообщил президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков.

- Дмитрий Труненков закончил свою спортивную карьеру. Сейчас он ведет активную работу в ЦСКА, он плотно занимается новым проектом "Юнармия". Перед ним поставлены задачи, связанные со спортивным направлением, - цитирует ТАСС Зубкова.

Труненков вместе с Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло заняли первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четверок. В настоящее время спортсмен возглавляет главный штаб всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3573035

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