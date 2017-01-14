Стульнев и Антюх - четвертые на чемпионате Европы

Россияне Алексей Стульнев и Кирилл Антюх заняли четвертое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы. Первое место заняли Франческо Фридрих и Торстен Маргис из Германии, второе - их соотечественники Йоханнес Лохнер и Джошуа Блюм. Бронзу взяли латыши Оскар Киберманис и Матисс Микнис.
Винтерберг (Германия)
Чемпионат Европы
Двойки
1. Фридрих/Маргис (Германия) - 1.51,67
2. Лохнер/Блюм (Германия) - 1.52,38
3. Киберманис/Микнис (Латвия) - 1.52,44
4. СТУЛЬНЕВ/АНТЮХ (Россия) - 1.52,54...
8. КАСЬЯНОВ/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.52,95...
13. АНДРИАНОВ/МАЛЫХ (Россия) - 1.53,26