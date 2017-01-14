Стульнев и Антюх - четвертые на чемпионате Европы

Россияне Алексей Стульнев и Кирилл Антюх заняли четвертое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы. Первое место заняли Франческо Фридрих и Торстен Маргис из Германии, второе - их соотечественники Йоханнес Лохнер и Джошуа Блюм. Бронзу взяли латыши Оскар Киберманис и Матисс Микнис.

Винтерберг (Германия)

Чемпионат Европы

Двойки

1. Фридрих/Маргис (Германия) - 1.51,67

2. Лохнер/Блюм (Германия) - 1.52,38

3. Киберманис/Микнис (Латвия) - 1.52,44

4. СТУЛЬНЕВ/АНТЮХ (Россия) - 1.52,54...

8. КАСЬЯНОВ/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.52,95...

13. АНДРИАНОВ/МАЛЫХ (Россия) - 1.53,26