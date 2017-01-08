Пресс-атташе ФБР: "Дисквалификацию отменили благодаря сотрудничеству ФБР и IBSF"

Пресс-атташе Федерации бобслея России (ФБР) Анна Макарова прокомментировала решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отмене дисквалификации четырех российских спортсменов. По словам Макаровой, отмена дисквалификации была достигнута благодаря сотрудничеству ФБР и IBSF.

– Ребята подозревались в нарушениях антидопинговых правил, но спортсмены не подавали апелляций,- подчеркнула Макарова. – Российская федерация бобслея и скелетона тесно сотрудничала с IBSF. Была создана специальная комиссия, на которой выслушали спортсменов. Большую работу проделали президент и генеральный секретарь федерации. Нашей задачей было прояснить ситуацию и дать ребятам возможность высказаться, потому что мы сочли дисквалификацию несправедливой. Нам это удалось, чему мы очень рады. Теперь спортсмены выступят на чемпионате Европы. (Любовь КОНЯЕВА)