17:48 | БОБСЛЕЙ

Пресс-атташе ФБР: "Дисквалификацию отменили благодаря сотрудничеству ФБР и IBSF"

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Пресс-атташе Федерации бобслея России (ФБР) Анна Макарова прокомментировала решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) об отмене дисквалификации четырех российских спортсменов. По словам Макаровой, отмена дисквалификации была достигнута благодаря сотрудничеству ФБР и IBSF.

– Ребята подозревались в нарушениях антидопинговых правил, но спортсмены не подавали апелляций,- подчеркнула Макарова. – Российская федерация бобслея и скелетона тесно сотрудничала с IBSF. Была создана специальная комиссия, на которой выслушали спортсменов. Большую работу проделали президент и генеральный секретарь федерации. Нашей задачей было прояснить ситуацию и дать ребятам возможность высказаться, потому что мы сочли дисквалификацию несправедливой. Нам это удалось, чему мы очень рады. Теперь спортсмены выступят на чемпионате Европы. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shu111

Зубкову и к - пять. Так держать!

18:21

ЮКИ

а я,грешным делом,подумал,что пиндосовское фбр выручило!

18:13

Teremkanetuti

Читать между строк: "Дисквалификации не последовало потому что бредни Макларена-Родченкова это не спортивное расследование а психическое расстройство".

18:06

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