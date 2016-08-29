Негодайло вернется из пилотов в разгоняющие

Олимпийский чемпион разгоняющий Алексей Негодайло, в прошлом сезоне выступавший в качестве пилота, теперь вернется к прежней специализации. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Негодайло в качестве разгоняющего вместе с Дмитрием Труненковым, Алексеем Воеводой и пилотом Александром Зубковым выиграл золотые медали Олимпийских игр 2014 года в соревнованиях бобов-четверок.

- Алексей Негодайло восстанавливается сейчас, у него травма, - цитирует ТАСС Зубкова. - Мы надеемся, что в скором времени он подключится к основной сборной, ждем его уже на заключительном сборе в Сочи. Он вернется опять в разгоняющие, я ему уже сказал, что он больше не будет пилотом. Эксперименты закончились, так как они оказались, на мой взгляд, непродуктивными.

Негодайло в настоящий момент является единственным российским олимпийским чемпионом по бобслею, продолжающим карьеру спортсмена. Зубков, Воевода и Труненков уже завершили выступления.