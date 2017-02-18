Мейерс и Джонс выиграли соревнования двоек на чемпионате мира

Американки Тэйлор Мейерс и Бриана Джонс одержали победу в соревнованиях двоек на чемпионате мира в Кенигзее. Лучшие из россиянок - Александра Родионова и Юлия Шокшуева - заняли 18-е место.

Кенигзее (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Двойка

Итог

1. Мейерс/Джонс (США) - 3.24,75 (51,60 +51,54 + 50,86 + 50,75 )

2. Хамфрис/Лотхольц (Канада) - 3.24,78 (51,68 + 51,48 + 50,87 + 50,75)

3. Грюбел/Эванс (США) - 3.24,98 (51,81 + 51,38 + 51,09 + 50,70)

4. Яманка/Драцек (Германия) - 3.25,35 (51,69 + 51,69 + 51,12 + 50,85)

5. Хенгстер/Онасаня (Австрия) - 3.25,42 (51,93 + 51,48 + 51,15 + 50,86)

6. Рисслинг/Аппиа (Канада) - 3.25,63 (51,79 + 51,65 + 51,24 + 50,95)

18. РОДИОНОВА/ШОКШУЕВА (Россия) - 3.26,79 (52,25 + 51,74 + 51,36 + 51,44)