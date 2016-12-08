10:34 | БОБСЛЕЙ

Колобков обсудил с оргкомитетом проведение чемпионата мира-2017 в Сочи

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Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в заседании оргкомитета чемпионата мира по бобслею и скелетону-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову. Турнир пройдет в Сочи на олимпийской трассе с 13 по 26 февраля.

- В Министерстве спорта вчера вечером состоялось очередное заседание оргкомитета чемпионата мира по бобслею и скелетону, - рассказала Макарова. - В нем приняли участие руководители Федерации бобслея России, представители города Сочи, а также министр спорта страны Павел Колобков. Обсуждались текущие вопросы подготовки к этому турниру.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3852249

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