Колобков обсудил с оргкомитетом проведение чемпионата мира-2017 в Сочи

Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в заседании оргкомитета чемпионата мира по бобслею и скелетону-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову. Турнир пройдет в Сочи на олимпийской трассе с 13 по 26 февраля.

- В Министерстве спорта вчера вечером состоялось очередное заседание оргкомитета чемпионата мира по бобслею и скелетону, - рассказала Макарова. - В нем приняли участие руководители Федерации бобслея России, представители города Сочи, а также министр спорта страны Павел Колобков. Обсуждались текущие вопросы подготовки к этому турниру.