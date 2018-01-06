Хамфрис и Джордж – победительницы этапа Кубка мира в Альтенберге, Сергеева и Беломестных – 8-е

Представительницы Канады Кайлли Хамфрис и Фелиция Джордж стали победительницами соревнований в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге. Они показали результат 1 минута 52,62 секунды.

Вторые – американки Джейми Грюбел и Эйджи Эванс (+0,69 секунды), замкнули тройку немки Анна Келер и Анника Дразек (+0,90).

Лучшими из россиянок стали Надежда Сергеева и Юлия Беломестных (+1,67), занявшие восьмое место, Александра Родионова и Анастасия Кочержова (+1,76) стали девятыми.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Хамфрис/Джордж (Канада) – 1.52,62 (56,22 + 56,40)

2. Грюбел/Эванс (США) – 1.53,31 (56,66 + 56,65)

3. Кехлер/Дразек (Германия) – 1.53,52 (56,75 + 56,77)

4. Хенгстер/Онасаня (Австрия) – 1.53,60 (56,84 + 56,76)

5. Яманка/Страк (Германия) – 1.53,66 (56,76 + 56,90)

6. Виллемсен/Эртс (Бельгия) – 1.53,83 (56,91 + 56,92)

8. СЕРГЕЕВА/БЕЛОМЕСТНЫХ (Россия) – 1.54,29 (57,35 + 56,94)

9. РОДИОНОВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) – 1.54,38 (57,22 + 57,16)

Турнирная таблица - здесь