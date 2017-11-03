Федерация бобслея России убеждена в невиновности Третьякова и Никитиной

Федерация бобслея России убеждена в непричастности к нарушениям антидопинговых правил олимпийского чемпиона Сочи по скелетону Александра Третьякова, бронзового призера Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой, в отношении которых ведет расследование Международный олимпийский комитет (МОК).

Дела спортсменов дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рассмотрит 6 ноября.

- Федерация бобслея России уверена в абсолютной невиновности своих спортсменов, - приводит ТАСС сообщение Федерации. - Мы надеемся, что высокая комиссия сохранит абсолютную объективность, будет свободна от влияний со стороны, примет решения, основываясь лишь на неопровержимых фактах, праве спортсменов на справедливость и беспристрастность.

Наши спортсмены своей многолетней карьерой доказали, что способны одерживать победы честно и открыто, как это было и в Сочи.