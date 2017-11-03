15:52 | БОБСЛЕЙ

Федерация бобслея России убеждена в невиновности Третьякова и Никитиной

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Федерация бобслея России убеждена в непричастности к нарушениям антидопинговых правил олимпийского чемпиона Сочи по скелетону Александра Третьякова, бронзового призера Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой, в отношении которых ведет расследование Международный олимпийский комитет (МОК). 

Дела спортсменов дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рассмотрит 6 ноября.

- Федерация бобслея России уверена в абсолютной невиновности своих спортсменов, - приводит ТАСС сообщение Федерации. - Мы надеемся, что высокая комиссия сохранит абсолютную объективность, будет свободна от влияний со стороны, примет решения, основываясь лишь на неопровержимых фактах, праве спортсменов на справедливость и беспристрастность.

Наши спортсмены своей многолетней карьерой доказали, что способны одерживать победы честно и открыто, как это было и в Сочи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4701580

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Koira

никогда не было и вот опять

16:18

WildCat-2k

А в бобслее то какой допинг??? Там алкогольный коктейль тока ухудшит дело! Все ж знают что под алко управление транспортом становится хуже! )))

16:01