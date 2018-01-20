Двойка Эггерта выиграла этап Кубка мира в Лиллехаммере, Денисьев и Антонов – шестые

Двойка Райнхарда Эггера стала победителем этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Они преодолели дистанцию за 1 минуту и 34 секунды.

Вторыми стали саночники Пенц и Фишлер, замкнули тройку лидеров Вендль и Арльт. Лучший результат среди россиян показали саночники Денисьев и Антонов, котоыре заняли шестое место.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) – 1.34,586 (47,283 + 47,303)

2. Пенц/Фишлер (Австрия) – 1.34,716 (47,374 + 47,342)

3. Вендль/Арльт (Германия) – 1.35,101 (47,487 + 47,614)

4. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) – 1.35,306 (47,667 + 47,369)

5. Гудрамович/Калниньш (Латвия) – 1.35,496 (47,710 + 47,786)

6. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) – 1.35,524 (47,779 + 47,745)

10. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) – 1.35,707 (47,844 + 47,863)

15. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) – 1.37,846 (47,814 + 50,032)

Зачет Кубка мира – здесь