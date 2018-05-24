Дату выборов главы Федерации бобслея России назначат 20 июня

Федерация бобслея России определит дату отчетно-выборной конференции на заседании президиума 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках коференции федерация выберет президента, на пост которого претендует пока только действующий глава организации Александр Зубков, принявший правление 2 июня 2016 года.

– Ближайшее заседание президиума Федерации бобслея России намечено на 20 июня, – цитирует ТАСС пресс-службу. – На президиуме будет утверждена дата проведения отчетно– выборной конференции, на которой будет избран руководитель федерации на ближайшие четыре года.

По закону выборы президентов всероссийских федераций по зимним олимпийским видам спорта должны пройти в течение полугода после окончания Игр.

Александр Зубков: "Если СК докажет невиновность наших спортсменов, будут иски в гражданские суды" //

Александр Зубков: "МОК при апелляции в CAS должен иметь доказательства, но их нет" //

Александр Зубков: "Мне очень сложно парировать поток огульных обвинений"