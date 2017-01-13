Александр Зубков: "Серебряные медали Сергеевой и Кочержовой равны победе"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил радость по поводу завоевания серебряных медалей чемпионата Европы бобслеистками Надеждой Сергеевой и Анастасией Кочержовой. Это первые медали европейского первенства в истории женского российского бобслея.

– Это вообще впервые в истории женского бобслея мы попали в призы чемпионата Европы! Мы готовились к этому, вы видели, какая гонка была, какие соперники, – цитирует "Р-Спорт" Зубкова. – Даже двукратная олимпийская чемпионка проиграла Сергеевой, я про Кейли Хамфрис. Девочки достойно отработали, но есть еще над чем работать, над стартом. На старте еще немного не хватает, чтобы бороться за первое место. Но работа ведется, самое главное – мы на правильном пути. Это для нас равно победе.

Родионовой и Шокшуевой не хватило чистого старта, чтобы зацепиться за медаль. Проигрыш на старте больше полторы десятых потом очень тяжело отыгрывать, трек не пропускает людей, которые не быстро толкает. Гонка была ровная, никто не ошибался, и главное было задать начальную скорость. Провели достойно, но на старте, к сожалению, показывали не быстрые секунды, поэтому пока четвертые.