17:48 | БОБСЛЕЙ

Александр Зубков: "Мы за те суды, которые принимают справедливые решения"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал заявление исполнительного директора Антидопингового агентства Норвегии Андерса Сольхейма, который предложил создать новый спортивный судебный орган вместо Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Самое эффективное решение будет, когда появится комиссия, не подчиняющаяся ни МОК, ни другим структурам, - сказал Зубков. - Она должна будет принимать самостоятельное, здравое и взвешенное решение относительно всех вопросов антидопинга. Мы всегда ратуем за те организации, которые должны быть прозрачными, доступными и справедливыми. (Арман МКРТЧЯН)

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