Председатель комитета Госдумы по спорту поддержал идею реформы CAS

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя предложение главы Антидопингового агентства Норвегии Андерса Сольхейма создать особый суд по допинговым делам на смену Спортивному арбитражному суду (CAS), отметил, что судебной спортивной сфере реформа может пойти на пользу.

– С момента создания и на протяжении более тридцати лет CAS рассматривает споры о дисквалификациях, связанных с использованием допинга, – отметил Дегтярев. – Бесспорно, арбитры спортивного суда имеют большой опыт рассмотрения соответствующих дисциплинарных дел. Вопрос о реформе судебной спортивной системы появляется с завидной регулярностью, обычно после решений в пользу русских спортсменов. Совершенствовать систему можно. Главное – это получить на выходе независимый, открытый спортивный судебный орган, с прозрачной процедурой рассмотрения исков, с соблюдением принципов презумпции невиновности, состязательности сторон, обеспечения беспристрастного и компетентного суда.

На примере, так называемого, "дела Скрипаля" мы видим, как далеко западные партнеры могут зайти в своих технологиях политизации и фальсификации правосудия. Сейчас просматривается тенденция, когда одна сторона хочет выступать и следователем, и прокурором, и судьей, и судебным исполнителем в одном флаконе, а другой стороне пытаются навязать роль назначенного стрелочника без права на защиту. Поэтому и в спортивной сфере важно соблюдать принцип разделения власти. (Андрей СИЗЯКИН)

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