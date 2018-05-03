Спортивный юрист Пацев: "Особый суд по допингу вместо САS? Главное, как будет реализована эта идея"

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал заявление генерального директора Антидопингового агентства Норвегии Андреса Сольхейма о необходимости заменить Спортивный арбитражный суд (CAS) на особый суд по допинговым делам.

– Даже норвежцы одумались и поняли, что CAS порой бывает несправедлив? Если будет создаваться новая судебная организация, то главный вопрос в том, как будет реализована эта идея, насколько независимым будет это учреждение, кто будет его финансировать, каким образом будут отбираться арбитры. Дьявол, как известно, кроется в деталях, – сказал Пацев. – Идея реформ в судебной спортивной системе, наверное, в ближайшее время будет реализована, раз уже витает в воздухе. Вопрос в том, кто именно всем этим будет управлять. Если бы еще антидопинговые правила стали более похожи на нормальные, к которым все привыкли в нормальных судах, будет вообще хорошо. (Иван ТОРОПЦЕВ)