Александр Зубков: "Комиссия МОК вынесла по Белугину и Удобкиной ожидаемое, но несправедливое решение"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков считает, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), принявшая решение аннулировать сочинские результаты двух российских бобслеистов Максима Белугина и Людмилы Удобкиной, в очередной раз вынесла санкции, не имея должной доказательной базы.

Международным олимпийским комитетом (МОК) в пятницу пожизненно дисквалифицировал от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года.

– Комиссия МОК Дениса Освальда остается последовательной лишь в одном – в стандартном вердикте, который выносится за редким исключением, – приводит ТАСС слова Зубкова. – Более сорока спортсменов получили пожизненную дисквалификацию, вне зависимости от тяжести улик или же их полного отсутствия. В остальном логика и доказательная база оставляет множество сомнений в квалификации прокуроров.

Сегодня в числе наказанных Людмила Удобкина и Максим Белугин. Не сомневаемся, что прочитаем все те же обвинения со ссылкой на единственный источник – откровения скрывающегося от всех свидетеля. Наша реакция тоже будет стандартной, после получения предсказуемой как ксерокопия мотивировочной части, мы подадим апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в дальнейшем будем действовать в зависимости от решения высшей судебной спортивной инстанции.

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