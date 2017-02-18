Жан-Гийом Беатрикс: "Шипулин сразу пошел в атаку, сделав свой выбор"

Француз Жан-Гийом Беатрикс отметил, что его команде непросто далось второе место в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Он признал, что сборная России по праву оказалась сильнее.

– Мы прошли через взлеты и падения по ходу гонки, – цитирует Ski Chrono Беатрикса. – Я думал, что одинаково реальны были и медали, и десятое место. Так что второй позицией доволен. Все четыре спортсмена отработали хорошо. Удалось прорваться из глубины, что доставляет особое удовольствие и ощущение выполненного долга. С волнением следил за последним кругом Фуркада. Все могло случиться. Шипулин сразу пошел в атаку, сделав свой выбор. А Фуркад не смог его догнать. Антон был сильнее. Мы столкнулись с более сильным соперником. Есть небольшое сожаление по поводу того, что не поборолись за победу. Она была не так далека. Но все равно результат позитивный.