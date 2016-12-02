Тирил Экхофф: "Лыжные гонки – ужасно скучный вид спорта"

Норвежка Тирил Экхофф объяснила, почему биатлон ей нравится больше лыжных гонок. Также спортсменка назвала фаворитов в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.

– Я настрою против себя всю Норвегию, но я считаю, что биатлон – более захватывающий вид спорта, – цитирует NRK Экхофф. – Ведь у лыжных гонок интервальный старт, и они ужасно скучные вплоть до того момента, как спортсмены доезжают до финиша.

В фаворитах Кубка мира Экхофф видит немку Лауру Дальмайер, Мари Дорен Абер из Франции, Доротею Вирер из Италии, чешку Габриэлу Коукалову, Кайсу Мякяряйнен из Финляндии, норвежку Марте Олсбю и саму себя.