Тирил Экхофф: "Лыжные гонки – ужасно скучный вид спорта"

Норвежка Тирил Экхофф объяснила, почему биатлон ей нравится больше лыжных гонок. Также спортсменка назвала фаворитов в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.
– Я настрою против себя всю Норвегию, но я считаю, что биатлон – более захватывающий вид спорта, – цитирует NRK Экхофф. – Ведь у лыжных гонок интервальный старт, и они ужасно скучные вплоть до того момента, как спортсмены доезжают до финиша.
В фаворитах Кубка мира Экхофф видит немку Лауру Дальмайер, Мари Дорен Абер из Франции, Доротею Вирер из Италии, чешку Габриэлу Коукалову, Кайсу Мякяряйнен из Финляндии, норвежку Марте Олсбю и саму себя.
кузя23
shpasic Причем из его коммента непонятно чей "поцреот" Тирил.
17:33
shpasic
следует ли из этого, что норвежка Тирил Экхофф - "поцреот" по мнению Айртона?
16:55
Айртон
Для поцреотов - да!) И я даже знаю причину.)) Для всех остальных - один из самых популярных и рейтинговых видов спорта.)
16:37