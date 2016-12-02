15:50 | БИАТЛОН

Тирил Экхофф: "Лыжные гонки – ужасно скучный вид спорта"

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Норвежка Тирил Экхофф объяснила, почему биатлон ей нравится больше лыжных гонок. Также спортсменка назвала фаворитов в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.

– Я настрою против себя всю Норвегию, но я считаю, что биатлон – более захватывающий вид спорта, – цитирует NRK Экхофф. – Ведь у лыжных гонок интервальный старт, и они ужасно скучные вплоть до того момента, как спортсмены доезжают до финиша.

В фаворитах Кубка мира Экхофф видит немку Лауру Дальмайер, Мари Дорен Абер из Франции, Доротею Вирер из Италии, чешку Габриэлу Коукалову,  Кайсу Мякяряйнен из Финляндии, норвежку Марте Олсбю и саму себя.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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кузя23

shpasic Причем из его коммента непонятно чей "поцреот" Тирил.

17:33

shpasic

следует ли из этого, что норвежка Тирил Экхофф - "поцреот" по мнению Айртона?

16:55

Айртон

Для поцреотов - да!) И я даже знаю причину.)) Для всех остальных - один из самых популярных и рейтинговых видов спорта.)

16:37

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