Светлана Слепцова: "Как только от тренировок переходим к соревнованиям, что-то не получается"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что последний круг дался очень тяжело. По словам спортсменки, на трассе в Словении очень непростой подход к стрельбищу.

– Впечатления не самые лучшие, последний круг дался очень тяжело, проигрыш очень большой, - сказала Слепцова во флеш-интервью. - Лыжи работали хорошо, спасибо нашей сервис-группе. Стрельба была чуть лучше. Здесь очень непростой подход к рубежу – со спуска. Тяжело стрелять, но это не оправдание. Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается. Рассчитываю, что попаду в гонку преследования.