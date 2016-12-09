17:23 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Как только от тренировок переходим к соревнованиям, что-то не получается"

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Российская биатлонистка Светлана Слепцова после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что последний круг дался очень тяжело. По словам спортсменки, на трассе в Словении очень непростой подход к стрельбищу.

– Впечатления не самые лучшие, последний круг дался очень тяжело, проигрыш очень большой, - сказала Слепцова во флеш-интервью. - Лыжи работали хорошо, спасибо нашей сервис-группе. Стрельба была чуть лучше. Здесь очень непростой подход к рубежу – со спуска. Тяжело стрелять, но это не оправдание. Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается. Рассчитываю, что попаду в гонку преследования.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Урфин_Я

Жаль, что зацепилась самым краешком за гонку преследования! ((( А может и к лучшему оно..., очень надеюсь, что эта гонка окончательно укажет твой путь на сезон: КМ ---> КИБУ ---> внутрироссийские старты ---> пенсия!

18:40

Fritz1983

Раскрою секрет: Вы на соревнованиях не одни бегаете (ходите) - там ещё соперницы есть!;))

17:51

PallMall

Света - верим! Ты уже в топ-60!

17:51

327669

Мы тебя понимаем к старости руки мерзнут а в принципе ты никому ничего не должна или уж ты так думаешь что мы верили в тебя.........успокойся

17:45

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