Светлана Слепцова: "Как только от тренировок переходим к соревнованиям, что-то не получается"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что последний круг дался очень тяжело. По словам спортсменки, на трассе в Словении очень непростой подход к стрельбищу.
– Впечатления не самые лучшие, последний круг дался очень тяжело, проигрыш очень большой, - сказала Слепцова во флеш-интервью. - Лыжи работали хорошо, спасибо нашей сервис-группе. Стрельба была чуть лучше. Здесь очень непростой подход к рубежу – со спуска. Тяжело стрелять, но это не оправдание. Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается. Рассчитываю, что попаду в гонку преследования.
Урфин_Я
Жаль, что зацепилась самым краешком за гонку преследования! ((( А может и к лучшему оно..., очень надеюсь, что эта гонка окончательно укажет твой путь на сезон: КМ ---> КИБУ ---> внутрироссийские старты ---> пенсия!
18:40
Fritz1983
Раскрою секрет: Вы на соревнованиях не одни бегаете (ходите) - там ещё соперницы есть!;))
17:51
PallMall
Света - верим! Ты уже в топ-60!
17:51
327669
Мы тебя понимаем к старости руки мерзнут а в принципе ты никому ничего не должна или уж ты так думаешь что мы верили в тебя.........успокойся
17:45