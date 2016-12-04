16:46 | БИАТЛОН

Симон Фуркад: "Приятно вернуться"

0
0
0

Французский биатлонист Симон Фуркад остался доволен своим выступлением в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он показал шестой результат, а первые два места заняли Антон Бабиков и Максим Цветков.

 - Очень приятно вернуться, - сказал Фуркад в интервью официальному сайт IBU. - Я доволен своим выступлением. Трасса была очень нестабильной, было тяжело держать баланс. Но я показал хороший результат, надеюсь, продолжу в том же духе. С этим местом у меня связаны особые воспоминания, я здесь впервые попал в топ-10, а в молодости часто тут тренировался.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ