Симон Фуркад: "Приятно вернуться"

Французский биатлонист Симон Фуркад остался доволен своим выступлением в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он показал шестой результат, а первые два места заняли Антон Бабиков и Максим Цветков.

- Очень приятно вернуться, - сказал Фуркад в интервью официальному сайт IBU. - Я доволен своим выступлением. Трасса была очень нестабильной, было тяжело держать баланс. Но я показал хороший результат, надеюсь, продолжу в том же духе. С этим местом у меня связаны особые воспоминания, я здесь впервые попал в топ-10, а в молодости часто тут тренировался.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было