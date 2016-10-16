Рикко Гросс: "Почему мы должны удивляться, что русские биатлонисты выбирают русское оружие?"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс в интервью "СЭ" отметил, что у российских и немецких биатлонистов существует разница в манере стрельбы. Также он выразил мнение, что в использовании российскими спортсменами винтовок, сделанных в Ижевске, нет ничего удивительного.

– Многие российские спортсмены стреляют из ижевского оружия. Выходит, оно лучше немецкого Аншютца?

– Оно просто другое. Все остальное – вопрос личных предпочтений и привычек. Мы же не удивляемся, что все немецкие биатлонисты используют немецкие винтовки? Почему должны удивляться тому, что русские биатлонисты выбирают оружие, сделанное в России?

– А разница в манере стрельбы у немцев и русских существует?

– Самая большая разница заключается, как ни странно, не в стрельбе как таковой. При сильном ветре немецкие спортсмены с детского возраста приучены сразу делать поправки и только после этого начинать стрелять. В России в аналогичной ситуации принято работать с выносом – смещать ствол относительно мишени. Далеко не всегда спортсмены вообще вспоминают о том, что нужно сделать поправку. Но мы над этим работаем. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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