18:46 | БИАТЛОН

Президент Союза биатлонистов Чехии: "Я против коллективной ответственности за применение допинга"

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Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза считает, что ответственность за возможное применение допинга российскими спортсменами должны нести в том числе чиновники. Также, по его словам, страну нужно лишить права проведения международных турниров. Накануне сборная Чехии объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Сегодня исполком IBU огласит решение по российским биатлонистам, которые подозреваются в применении запрещенных препаратов.

– Считаю, в первую очередь ответственность должны понести российские чиновники, которые покрывают использование допинга, – цитирует Хамзу Idnes. - Также Россию необходимо лишить права проведения международных соревнований в течение пяти лет. При этом я против коллективной ответственности – чистые спортсмены должны выступать.

 

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (16)
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msdan

Czechplayer adamantane' ____ мда, какие "знатоки" здесь собрались, смотрю) Да ты лично Коукаловскую мочу можешь каждый день проверять, хоть на вкус попробовать, все равно у чехов никогда ничего не найдут, т.к. допинг они не принимают. У них нет задач победить любой ценой, показать чешский дух всему миру и т.п... 19:15 ты прав члениксон... у них просто ТИ... только и всего...

21:22

adamantane'

Czechplayer, хорошо-хорошо)))

21:08

Czechplayer

adamantane' ____ чехов вообще не за что защищать. у них почти ни одного допингового случая за последние десятилетия (вспоминаю только Иржи Орсага в тяжелой и Ремигиуса Махуру-младшего в легкой атлетике). Поверь, я жил в Чехии и даже начинал заниматься там спортом. Также знаком и с нашей спортивной методикой. Отличие принципиальные во всем, даже не буду вдаваться в подробности. Я не говорю, что там лучше или хуже. Но в вопросах запрещенных препаратов я уверен в своей правоте.

21:04

Czechplayer

Don ___ понимаю твой сарказм)) живя в России, действительно трудно поверить, что есть где-то "чистые" спортсмены)) открывая нашу спортивную прессу, скорее станешь не знатоком спорта, а специалистом по бромантану, эритропоэтину и т.п...

21:00

adamantane'

Czechplayer, но и ты ведь рассуждаешь и защищаешь чехов бездоказательно, зато с такой уверенностью, будто свечку держал)

20:57

Don

Czechplayer, чистюля ты наш, ну витай в облаках, витай)))

20:54

Czechplayer

Don & adamantane' ____ не нужно обобщать и делать из себя всезнаек. Я не думаю, я знаю, что чешские спортсмены не жрут допинг. Раньше при коммунистах в Чехословакии, как и во всех странах соц.лагеря, были проблемы с допингом, особенно в легкой и тяжелой атлетике. Но вообще, чешский спорт уже долгие годы абсолютно чист в этом плане. У них отношение к спорту принципиально отличается от нашего. А говорить, что все без исключения используют запрещенные препараты, это дилетантство.

20:48

adamantane'

Don Czechplayer, хватит быть таким наивным, все, абсолютно все, жрут допинг в той или иной мере, кого-то ловят, кого-то нет, кого-то позволяют ловить, кого-то нет! Или ты думаешь Бьорндален, Фуркад, Нойер или твоя Коукалова какие-то особенные? У них три ноги, четыре руки, пять голов?))) Уже давно никто на кашках и кефирах не побеждает, последний раз это было на древних Олимпийсках играх в Афинах ещё до н.э)))) 20:20 _______________________Только Нойнер, а не Нойер ;) А так, очень здорово написал!

20:38

adamantane'

Czechplayer adamantane' ____ мда, какие "знатоки" здесь собрались, смотрю) Да ты лично Коукаловскую мочу можешь каждый день проверять, хоть на вкус попробовать, все равно у чехов никогда ничего не найдут, т.к. допинг они не принимают. У них нет задач победить любой ценой, показать чешский дух всему миру и т.п... 19:15 _____________________Любовь к чехам и чешкам галаза застит, глор?)

20:37

Don

Czechplayer, хватит быть таким наивным, все, абсолютно все, жрут допинг в той или иной мере, кого-то ловят, кого-то нет, кого-то позволяют ловить, кого-то нет! Или ты думаешь Бьорндален, Фуркад, Нойер или твоя Коукалова какие-то особенные? У них три ноги, четыре руки, пять голов?))) Уже давно никто на кашках и кефирах не побеждает, последний раз это было на древних Олимпийсках играх в Афинах ещё до н.э))))

20:20

mobile_actor

Какой суд? Расследование Макларена было внутренним по поручению ВАДА. ВАДА вообще никогда само не называет фамилий атлетов попавшихся на допинге: ВАДА посылает фамилии спортфедерациям, те извещают спортсменов и только после этого делают фамилии публичными.

19:18

Czechplayer

adamantane' ____ мда, какие "знатоки" здесь собрались, смотрю) Да ты лично Коукаловскую мочу можешь каждый день проверять, хоть на вкус попробовать, все равно у чехов никогда ничего не найдут, т.к. допинг они не принимают. У них нет задач победить любой ценой, показать чешский дух всему миру и т.п...

19:15

adamantane'

Не потому ли против, что кто-то может потащить за собой на дно Коукалову, или наоборот, Коукалова - того же Шлезингера или Моравца?

19:12

Vlаdimir

Макларен будет поумнее. Поэтому и не назвал конкретные фамилии. Назвал бы - пошел бы ответчиком в суд, за клевету. И этот, шут гороховый, не понимает, что отстранять какого-либо чиновника НЕВОЗМОЖНО, так как доказательств о его личной причастности НЕТ.

19:10

Andersen32

С дуба рухнул? Тебе запретить въезд в Россию на 10 лет.

19:04

RW.irk

Вот именно на 5, ага)) Вот проведём чм 2021 в Нове-Место, а там хоть трава не расти. Просто совпадение, не более)

18:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ