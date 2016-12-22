Президент Союза биатлонистов Чехии: "Я против коллективной ответственности за применение допинга"

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза считает, что ответственность за возможное применение допинга российскими спортсменами должны нести в том числе чиновники. Также, по его словам, страну нужно лишить права проведения международных турниров. Накануне сборная Чехии объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Сегодня исполком IBU огласит решение по российским биатлонистам, которые подозреваются в применении запрещенных препаратов.

– Считаю, в первую очередь ответственность должны понести российские чиновники, которые покрывают использование допинга, – цитирует Хамзу Idnes. - Также Россию необходимо лишить права проведения международных соревнований в течение пяти лет. При этом я против коллективной ответственности – чистые спортсмены должны выступать.