Пидгрушная выиграла спринт на летнем чемпионате мира

Украинка Алена Пидгрушная выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по летнему биатлону в эстонском Отепя. Второй стала российская биатлонистка Анна Фролина, выступающая Корею, третьей – еще одна представительница Украины Ирина Вавринец. Лучшая из россиянок – Наталья Шалаева – заняла пятое место.

Отепя (Эстония)

Чемпионат мира по летнему биатлону

Спринт

Женщины

1. Пидгрушная (Украина) – 22.18,5 (1 штрафной круг)

2. Фролина (Корея) – отставание 10.6 (2)

3. Варвинец (Украина) – 20,4 (1)…

5. ШАЛАЕВА(Россия) – 38,6 (0)…

8. КУКЛИНА (Россия) +1.10,5 (2)…

23. КАЛИНА(Россия) +2.16,1 (2)…

27. АНКУДИНОВА (Россия) +2.25,0 (4)

28. БАБУШКИНА (Россия) +2.25,8 (5)