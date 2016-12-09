Ольга Подчуфарова: "Работаем так, чтобы сил хватило на весь сезон"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что на данный момент далека от идеальных кондиций. По словам россиянки, главной задачей было избежать повторения ошибок прошлых лет.
– Работала в полную силу, в соответствии с тем, насколько готова на сегодняшний день, - сказала Подчуфарова во флеш-интервью. – Сейчас кондиции неидеальные. Была задача избежать ошибок последних лет. Работаем так, чтобы сил хватило на весь сезон, а не так, как было в прошлом году.
Я настраивалась на чистую стрельбу. В прошлые годы часто выступала на этой трассе. Есть особенности, которые я для себя открыла именно здесь, в Поклюке.
Урфин_Я
Давай, Оля, ждем возвращения на твой истинный уровень!
18:31
PallMall
Фуркад - это особый случай.
17:54
solomaxadmitry
О как у них уже выйти на лыжню и хотя бы доползти до финиша - уже достижение
17:40
Осакаровка
А почему у Фуркада хватает на весь сезон? С первой гонки до последней!
17:32