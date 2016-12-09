Ольга Подчуфарова: "Работаем так, чтобы сил хватило на весь сезон"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что на данный момент далека от идеальных кондиций. По словам россиянки, главной задачей было избежать повторения ошибок прошлых лет.

– Работала в полную силу, в соответствии с тем, насколько готова на сегодняшний день, - сказала Подчуфарова во флеш-интервью. – Сейчас кондиции неидеальные. Была задача избежать ошибок последних лет. Работаем так, чтобы сил хватило на весь сезон, а не так, как было в прошлом году.

Я настраивалась на чистую стрельбу. В прошлые годы часто выступала на этой трассе. Есть особенности, которые я для себя открыла именно здесь, в Поклюке.