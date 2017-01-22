Оле Эйнар Бьорндален: "Мы хотим чистый биатлон и не можем ждать полтора года"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален выразил разочарование решениями Международного союза биатлонистов (IBU). В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.
– Я разочарован, – приводит tv2.no слова Бьорндалена. – Мы не намерены ждать действий конгресса полтора года. Мы хотим чистых соревнований в ближайшие недели. IBU должен дать ответ.
– Это разочарование или злость?
– Я не зол, но действительно разочарован тем, как с нами обходятся.
– Что нужно сделать сейчас?
– Нужно провести встречу с комитетом спортсменов, а там будет видно.
– Необходимы более жесткие меры?
– Не могу ответить на этот вопрос. Нужно все это обсудить и понять, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса.
adamantane'
miker65 Бьорндален, хватит быть мямлями. Бабла немеряно наши кинули по всей видимости этому IBU или пообещали. Являетесь на следующее заседание этой IBU и докажите, что у вас есть кое-что между ног. Вас же 200 человек! 03:57 _____________________________________Наши, говоришь? Так и вспоминается цитата: "Не брат ты мне, ..... .........."
00:28
aliksss
"... мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым..." - тогда старине Олле придётся перестрелять все сборные Норвегии, Германии и Чехии, пристрелить и жену с Мартеном Фуркадом и Дорен-Абер, и застрелиться самому. Биатлон сразу станет гораздо чище.
14:15 22 января
trops57
Можно ли всерьёз воспринимать высказывания больного человека? Может быт именно в этот момент у него было обострение, повлиявшее на его адекватность? Вызывает озабоченность только то, что "комитет спортсменов" пытается подмять под себя принятие всех вопросов. Если в футболе игроки бунтуют, тренер меняет игроков. В противном случае может получиться что все вопросы по формированию стартового состава на гонку будут определять сами спортсмены. Сформировалась группа и она будет отсеивать основных конкурентов. Значит? Надо заткнуться спортсменам-политикам-функционерам в одном лице и сосредоточиться на гонках
13:01 22 января
maxcds
все вокруг да около. чем ты конкретно недоволен бьорндаленка? тем что кто то жрет под прикрытием ТИ? или тем что не удалось по липовым обвинениям убрать часть конкурентов? или тем что тебе проплатили политзаказ, а ты его не отработал и теперь с тебя спросят хозяева? какое то размытое у тебя понятие "чистые соревнования", будь конкретен, оля-эйнар.
12:20 22 января
tigana.1982
Может начать с себя и перестать принимать "лечебные" препараты, содержащие допинг!?
10:27 22 января
Долой марионеток-макларенеток
Да всё понятно. Норги - астматики, Фуркад - жрёт по черному, немцы - по серому. А виноваты русские. Хакеры...
08:39 22 января
egoshin-alex
Вот ведь, тоже охота охотиться на ведьм, но не знает - как? Все раскатали губы.
07:55 22 января
vitvk
УЭБ хочет чистый биатлон. Тут можно посмотреть с двух точек.1. На данный момент биатлон чист,т.к.презумпция невиновности касается каждого действующего спортсиена - не пойман - не вор.2. Биатлон грязный. Осшовано на голословных обвинениях россиян,но в тоже время все знают(тоже голословно),что все норги - астматики,Фуркад - РЭПО-этинщик,немцы тоже мутные(их на допинге в 14-м ловили)...Отстранить эти четыре страны от стартов. Рейтин биатлона будет аховый да и старты будут проходить на радость чехам в их стране аж половина...Третьего на данный момент просто нет.Пусть выбирают.
07:17 22 января
Вася Палыч
Бегающий на сальбутамоле хочет видеть биатлон чистым. Ясно-понятно.
06:19 22 января
marksan
miker65______ 200 человек, считающих себя чистыми?
05:59 22 января
marksan
Астматик хренов!
05:57 22 января
miker65
Бьорндален, хватит быть мямлями. Бабла немеряно наши кинули по всей видимости этому IBU или пообещали. Являетесь на следующее заседание этой IBU и докажите, что у вас есть кое-что между ног. Вас же 200 человек!
03:57 22 января