Оле Эйнар Бьорндален: "Мы хотим чистый биатлон и не можем ждать полтора года"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален выразил разочарование решениями Международного союза биатлонистов (IBU). В субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

– Я разочарован, – приводит tv2.no слова Бьорндалена. – Мы не намерены ждать действий конгресса полтора года. Мы хотим чистых соревнований в ближайшие недели. IBU должен дать ответ.

– Это разочарование или злость?

– Я не зол, но действительно разочарован тем, как с нами обходятся.

– Что нужно сделать сейчас?

– Нужно провести встречу с комитетом спортсменов, а там будет видно.

– Необходимы более жесткие меры?

– Не могу ответить на этот вопрос. Нужно все это обсудить и понять, что можно сделать. Мы хотим, чтобы наш вид спорта был чистым, но не можем ждать полтора года до следующего конгресса.