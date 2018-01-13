Немки сохраняют лидерство в Кубке Наций, сборная России опустилась на шестое место

Женская сборная Германии сохраняет лидерство в Кубке наций, сегодня команда одержала победу в эстафете в Рупольдинге. Россиянки опустились на шестое место в таблице, заняв лишь седьмое место в гонке. Отметим, что с шестой на пятую строчку переместилась сборная Швеции.
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия – 3950 (+420)
2 (2). Франция – 3583 (+230)
3 (3). Украина – 3491 (+210)
4 (5). Италия – 3336 (+390)
5 (6). Швеция – 3248 (+360)
6 (4). РОССИЯ – 3239 (+270)
Эстафета (ж)
1 (1). Германия – 174 (+60)
2 (2). Франция – 140 (+32)
3 (5). Швеция – 130 (+48)
4 (3). Украина – 124 (+30)
5 (4). РОССИЯ – 122 (+36)
6 (8). Италия – 121 (+54)