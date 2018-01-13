Немки сохраняют лидерство в Кубке Наций, сборная России опустилась на шестое место

Женская сборная Германии сохраняет лидерство в Кубке наций, сегодня команда одержала победу в эстафете в Рупольдинге. Россиянки опустились на шестое место в таблице, заняв лишь седьмое место в гонке. Отметим, что с шестой на пятую строчку переместилась сборная Швеции.

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия – 3950 (+420)

2 (2). Франция – 3583 (+230)

3 (3). Украина – 3491 (+210)

4 (5). Италия – 3336 (+390)

5 (6). Швеция – 3248 (+360)

6 (4). РОССИЯ – 3239 (+270)

Эстафета (ж)

1 (1). Германия – 174 (+60)

2 (2). Франция – 140 (+32)

3 (5). Швеция – 130 (+48)

4 (3). Украина – 124 (+30)

5 (4). РОССИЯ – 122 (+36)

6 (8). Италия – 121 (+54)