Мартен Фуркад – русским фанатам: "Я всегда буду бороться за честный спорт"

Французский биатлонист Мартен Фуркад обратился к российским фанатам на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Накануне норвежскими СМИ была опубликована цитата Фуркада, который призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты сборной России не понесут наказание за нарушение антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство вчера передало Международному союзу биатлонистов список из 31 российского спортсмена, которые попали под подозрение.
В сегодняшнем заявлении Фуркад подчеркнул, что просит не судить его за то, что он никогда не говорил. При этом француз заверил, что не настроен против России, а придерживается одной позиции при допинговых скандалах в любой из стран.
Также Фуркад выразил сожаление, что на Кубке IBU сегодня выступал спортсмен, который был пойман на допинге два года назад. По всей видимости, речь идет об Александре Логинове, который был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года и сегодня занял четвертое место в индивидуальной гонке.
Приводим текст, опубликованный Фуркадом, полностью:
Дорогие русские фанаты, дорогие друзья.
Сперва я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Вы даете мне очень много любви и силы, это на самом деле помогает мне достигать новых высот. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью поговорить с вами напрямую, без какого-либо фильтра, также без языкового барьера (именно поэтому я перевел это сообщение на русский).
Моя история с Россией на самом деле особенная, ваша красивая страна - это именно то место, где я выиграл свой первый титул чемпиона мира, мой первой Большой хрустальный глобус и мои олимпийские награды. Вместе с получением этих наград и в течение соревнований, что проходили в России, такие как Гонка чемпионов в Москве, Приз губернатора Тюменской области или гонки Камчатки, я почувствовал вашу любовь к биатлону больше, чем где-либо.
Вчера я узнал в СМИ историю про допинг в России. Я не верю в заговор, но тем не менее я очень недоволен СМИ, которые до сих пор не сказали правду. Мое заявление заключается в том, что до того как можно будет что-то говорить, мы должны подождать доказательств. В прошлом было очень много разговоров и заявлений о тех, кто причинял вред спорту без каких-либо последствий в итоге, и поэтому я не хочу, чтобы это случилось снова в том виде спорта, который я правда люблю. В этой истории принятые меры должны послужить примером, потому что в биатлоне было очень много случаев допинга в прошлом; среди мошенников были как русские, так и спортсмены других стран!
К сожалению, один русский атлет, который выступал сегодня на Кубке IBU, был пойман на допинге (ЕРО) лишь 2 года назад. Я искренне верю, что менеджеры и тренеры Российской федерации биатлона шлют неправильный сигнал, позволяя ему выступать опять в это проблемное время. Моя нетерпимость к допингу никогда не была и никогда не будет сосредоточена на России. Я придерживался этой же позиции по отношению к скандалам с допингом, которые были в Германии, Норвегии, Украине, Литве и также во Франции.
Я всегда буду бороться за честный спорт и никогда не соглашусь соревноваться со спортсменами, которые нарушают правила.
Спасибо за вашу любовь, вашу поддержку, ваше доверие, и судите меня за то, кем я являюсь и что я делаю, а не за плохой перевод тех предложений, которые я никогда не говорил.
Мартен.
Пушкарь в теме
А не пошел бы ты в Ж..У идиот французский! Если тебя проверить на допинг или твоих коллег по сборной не факт,что чистыми будете!!!Раззявил свою пасть раньше времени! Сиди и не пикай,не то наши люди покажут,где французские раки зимуют!
19:43 17 декабря
sergeon78
Тогда надо бойкотировать соревнования в Германии, Норвегии и Франции. Так?
17:13 17 декабря
SportsMan
Ничего удивительного, Запад всегда клевал туда, где мы показывали и доказывали свою слабость. Значит нужно тоже найти место куда их клюнуть да и всё. Или придумать ещё какие-то аппараты, синтезировать "ноу-хао", но опять же найдётся такой предатель как Родченков и всё заново, ка кгонка вооружений, точнее изобретений. )) Тут нужно было бы поднимать всю эту запущенную и проблемную отрасль, в том числе и спортивную дипломатию и фармакологию. Но у страны есть более насущные проблемы, достаточно посмотреть по сторонам - мы во многом отстаём, в технологиях, в уровне жизни и т.д.
17:08 17 декабря
Птицuk
Очень просто дать по лживой морде - приглашать на Камчатку и другие коммерческие старты тех, кто не п..ит на Россию, вот и всё! Пусть Коукалова и Фуркад сами с собой соревнуются у себя в Чехии за нищенские призовые, проживание за свой счёт и питание гамбургерами. А нормальные, честные и неподлые биатлонисты, на которых мы с удовольствием посмотрим у себя в стране - пусть приезжают, мы их как всегда привезем, создадим наилучшие условия для жизни и тренировок, накормим лучшими блюдами, да ещё и по ведру икры в самолет поставим - и всё бесплатно. А Фуркады пусть жрут своих лягушек.
16:30 17 декабря
Птицuk
lexxxus Серёга СМ.sz и у нас их полно и в остальных сборных, половина всех биатлонистов и лыжников астматики, это почти профессиональное заболевание, так что хватит этого бреда 19:48 16 ДЕКАБРЯ --------------------------- то, что ты написал про астму, что это - "профессиональное заболевание", пусть даже и почти - это просто дибилизм. Особенно странно то, что ты сам этим болеешь и по-идее должен об этом знать всё. Лыжами в Норвегии занимаются, причём на весьма высоком уровне - сотни тысяч человек, но в сборной - почти одни астматики! Ну напиши ещё, что все норвежцы страдают астмой! Да любому здравомыслящему человеку понятно, что всем, кто попадает в сборную - начиная с юношеской - ставят этот диагноз, даже если его и близко нет! И только для того, чтобы иметь возможность давать допинг своим на международных соревнованиях, и давать не мельдоний, который и в самом деле ничего не улучшает, а только защищает, а настоящие средства для улучшения результатов. Для того, чтобы сделать спорт чистым - надо вообще запретить все эти "терапевтические исключения", которые оборачиваются преимуществами "больных" спортсменов перед здоровыми - это идиотизм. Заболел - ЛЕЧИСЬ, а не едь на Олимпиады и чемпионаты Мира! Не можешь вылечиться - едь на Параолимпиаду! Там выступают те, кто тоже мог бы вместо ноги приставить себе турбоускоритель и побеждать всех здоровых на любых соревнованиях, или как Писториус бегать на пружинящем протезе. Но там - настоящие честные люди, им и в голову это не приходит.
16:11 17 декабря
Птицuk
За какой ты такой честный спорт - все прекрасно знают, видели не раз. Честным ты считаешь только то, что идёт во вред России. В одних и тех же ситуациях, если речь идёт от например норвежцах или немцах - ты в рот воды набрал, всё нормально, но если русский Шипулин обогнал Дестъё и тот упал, кстати, тоже из-за чрезмерного и и безрассудного желания не пропустить именно русского - твоё хайло шире окна в твоём номере. Когда Шипулин просит тебя помочь на трассе, чтобы вдвоём уехать от преследователей - ТЕБЕ ЖЕ НА ПОЛЬЗУ - ты "устал"! Ага, как выигрывать все гонки на этапе - ты не устал, а вот именно в этот момент... Так что не тебе говорить о честности.
15:35 17 декабря
adamantane'
vada Михаил Тверь Что подозревать - это уже значит принимали!!! ---------------------- Человек специально для наших дол.боев написал на русском, чтобы никто не исказил его слова неправильным переводом. Черным по белому написано. БУДУТ ДОК-ВА -ОТСРАНЯТЬ. НЕТ ДОК-В - ВЗЯТКИ ГЛАДКИ. Всем своим поведением Фуркад дает понять, что он человечище с большой буквы и великий спортсмен и проффи. __________________________________Фуркад двуличен. Это он только тут включил задний ход и пошёл на попятную, до этого же был в первых рядах тех, кто занялся травлей российских спортсменов. Скорее всего, не сам одумался, а получил отмашку от Французской Федерации биатлона, WADA (что навряд ли) или личного пиар-менеджера (только не надо говорить, что у него нет такого: мол, спортсмены такого калибра в них не нуждаются. Пиар-менеджер есть даже у португальской бриолиновой Кристинки). Ну, или от спонсоров.
13:26 17 декабря
adamantane'
докторр Слабость, катастрофическая слабость российской спортивной дипломатии (практически была уничтожена после развала Союза), безумные спортивные министры вкупе с международной изоляцией - вот теперь каждая шавка и норовит укусить. 05:38 ________________________Это да :((((. Как отстоять своих спортсменов, у МуткА кишка тонка, а вот как примазаться к успеху - всегда пожалуйста. Тьфу!
13:18 17 декабря
Syoma777
Допинговый скандал В 2006 году после взятых допинг-проб в организме Гэтлина было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В результате спортсмен был лишён установленного им рекорда в 9,77 секунд и отстранён от соревнований. Изначально был назначен восьмилетний срок дисквалификации, однако потом он был сокращён вдвое: запрет действовал с мая 2006 года по май 2010[3][4]. До этого Гэтлин уже попадался на допинге: в 2001 году он был отстранён от соревнований на год после обнаружения в его пробе амфетаминов[5].
12:25 17 декабря
Syoma777
так он и на ОИ в РИО был ))) и ниче все норм)))
12:24 17 декабря
Syoma777
ну вот ему пусть пишет такие письма )))
12:23 17 декабря
Syoma777
Джастин Гэтлин (англ. Justin Gatlin, род. 10 февраля 1982, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский спринтер, олимпийский чемпион, вернувшийся в большой спорт после четырёхлетней дисквалификации за применение допинга.
12:22 17 декабря
Syoma777
vada знаеш такого америкоса по фамилии ГЭТЛИН. так вот пусть ему такой привет напишет..
12:21 17 декабря
Syoma777
vada К сожалению, один русский атлет, который выступал сегодня на Кубке IBU, был пойман на допинге (ЕРО) лишь 2 года назад. Я искренне верю, что менеджеры и тренеры Российской федерации биатлона шлют неправильный сигнал, позволяя ему выступать опять в это проблемное время. Это че за фигню он наплел ?
12:20 17 декабря
vada
Михаил Тверь Что подозревать - это уже значит принимали!!! ---------------------- Человек специально для наших дол.боев написал на русском, чтобы никто не исказил его слова неправильным переводом. Черным по белому написано. БУДУТ ДОК-ВА -ОТСРАНЯТЬ. НЕТ ДОК-В - ВЗЯТКИ ГЛАДКИ. Всем своим поведением Фуркад дает понять, что он человечище с большой буквы и великий спортсмен и проффи. Он плавномерно осуждал допинг в своем твиттере в РИО -16, когда Фэнси беар опубликовали скрытые переписки, терапевические исключения и просто тех кто был пойман на допинге. Его понять можно и нужно. Он просто хочет соревноваться и с чистыми спортсменами. Понятно, что спорт сейчас ну слишком тесно связан с политикой и где реально кто-то употреблял, а где просто политическое давление иногда западному спортсмену и не отличишь. Вы посмотрите на многих британских спортсменов, на сколько двуличные они, постоянно пытаясь унизить российских спортсменов, голословно обвиняя во всем подряд. Рэдклифф и прочие. Битлонисты во главе с Фуркадом все же пытаются быть объективными, последовательными и даже норвежцы. Они всю кухню знают изнутри, любят Россию, её фанатов, выступать у нас и у многих приятельские отношения с нашими спортсменами и людьми вовлеченными в биатлон.
12:17 17 декабря
Syoma777
Гэтлин выразил желание пробежать с Фуркадом )))
12:16 17 декабря
Meddle
Ребята, а чего так растарахтелись? Не нравится, когда нас мордой возят? Так сами виноваты. Кто не хочет, чтобы изо рта несло как из помойки, пусть почаще ходит к дантисту и удаляет всё гнильё. И не надо завидовать великому. Зависть - плохой советчик. А Фуркаду уважуха.
09:08 17 декабря
saiga
Французский стреляющий лыжник, как и все, еще не попавшиеся на допинге (или на медицинских исключениях, что одно и тоже), двуличен. Громче всех вопит - Ату его!, тот, у кого рыльце в пушку.
05:48 17 декабря
докторр
Слабость, катастрофическая слабость российской спортивной дипломатии (практически была уничтожена после развала Союза), безумные спортивные министры вкупе с международной изоляцией - вот теперь каждая шавка и норовит укусить.
05:38 17 декабря
китайский обозреватель
Ребят, если человек пишет опровержение в нашу пользу, с чего ж вам так дерьмом изливаться-то?
03:28 17 декабря
Artorixus
Фуркад, ты же прекрасно понимать должен, что рано или поздно можешь сам оказаться в допинговом скандале, например как вело-американец Армстронг. Тот тоже, не хуже тебя выигрывал всё и вся, но всё одно, попался. Ты тоже носишься как угорелый, но так носиться в каждой гонке и без химии, удел Богов, но ты не из их числа, просто до тебя исчо руки у ВАДА не дошли. Дойдут, не сомневайся и пока не поздно, медальки-то золотые расплавь и продай, иначе заберут.
01:24 17 декабря
Никто62
Шакал французский-сам жрет все подрят и еще рот открывает!
01:15 17 декабря
Ралпачан Фляйшманъ
Мартын думает, что написал в твитторе и сразу зашквар само-отменился? ну нет уж, за слова теперь придется ответить, особенно если учесть, что лимонад животворящий сам потребляет давно и серьезно.
00:37 17 декабря
FINIX
Кадыров там в инстаграме ничего про биатлон не писал?
23:06 16 декабря
199
Можно подумать он жрёт конфеты. Просто хорошо маскирует или имеет официальное разрешение как очередной астматик.
22:56 16 декабря
spetrov
Почему у меня Мирсад. Мартен, конечно.
22:50 16 декабря
spetrov
Мирсад, а разве кто-то против вашей борьбы за чистый спорт? Нет.
22:49 16 декабря
П_о_в_а_р
КеГеБе запугало лучших из нас. Сегодня Фуркад, завтра Пихлер, послезавтра Русфед... Кто следующий?
22:12 16 декабря
Chen1979
А ведь это хороший знак господа раз такой атлет заднюю включил - значит намекнули ему что очередной вброс информации на этот раз не достигнет цели. Боюсь сглазить, но возможно пронесло. Пешки пострадают однозначно, а по крупному дадут нам остаться при своём.
22:06 16 декабря
Andersen32
Не вали с больной головы на здоровую. У русских есть поговорка: слово не воробей, вылетит не поймаешь. Мартенчик твой косяк, не надо оправдываться, будь мужиком. И запомни русские простят всё, кроме подлости.
21:54 16 декабря