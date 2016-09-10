Кравцов предложил не наказывать за мельдоний до 1 октября

Президент СБР Александр Кравцов выразил мнение, что все спортсмены, наказанные за употребление мельдония до 1 октября этого года, должны быть амнистированы. Препарат включен в число запрещенных с 1 января, в начале года большая группа спортсменов, преимущественно российских, была уличена в его употреблении. Впоследствии почти все были амнистированы, поскольку ВАДА ввело правило минимальной концентрации препарата в связи со сроками его вывода из организма. Однако для теннисистки Марии Шараповой дисквалификация была оставлена в силе, из-за чего она не смогла принять участие в Уимблдоне, US Open и Олимпиаде-2016.

- Давным-давно всем было понятно, что вывод мельдония в категорию запрещенных препаратов затянулся, - цитирует ТАСС Кравцова. - ВАДА не сумело сделать надлежащим образом те вещи, которые это определяют, чтобы потом уже на основании специально проведенных научных исследований, которые не были сделаны, принимать меры для определения вины и презумпции невиновности. ВАДА и пошло назад в своих решениях: определило допустимую дозу и так далее. Поэтому мое мнение - все случаи обнаружения мельдония в допинг-пробах, которые были до 1 октября 2016 года, наказанию ни в какой форме не должны подлежать. Будем разговаривать, это не предмет спора, это предмет диалога, который, я думаю, приведет к разумному решению.