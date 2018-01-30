Григорий Родченков: "Нагорных просил меня из отрицательной пробы Виты Семеренко сделать положительную"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отметил, что бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных хотел выиграть Олимпиаду-2014 любым путем. Родченков также добавил, что Нагорных просил его сделать из отрицательной пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко положительную.

– Правда ли Нагорных хотел, чтобы вы манипулировали пробами Виты Семеренко?

– Да, да, да. Замминистра спорта Нагорных хотел выиграть любым путем. И поскольку мы имели возможность распечатывать пробирки с допинг-пробами незаметно, он стал думать в другом направлении. Я был в шоке. Он спросил, можем ли сделать чистую допинг-пробу положительной. Для меня это было абсолютно неприемлемо. В апреле 2013 года в Москве проходила биатлонная гонка на искусственном снегу. Там было много зрителей, шикарная атмосфера. Нагорных дал приказ, он дал задание РУСАДА – взять пробы у украинской спортсменки Виты Семеренко. Без разницы, где бы она не находилась, и что бы не предусматривал план по забору допинг-проб.

Просто возьмите пробы. Он знал номер и числовой код на ее пробирке и спросил меня, можем ли мы это сделать. Можем ли мы открыть пробирки и заменить содержимое мочей с содержанием допинга. Я был абсолютно в шоке. До этого момента я сделал сотни, а может и тысячи допинг-проб из положительных отрицательными, но наоборот – никогда. Вы можете себе представить – за 20 лет меня никогда не просили сделать из отрицательной пробы положительную. Но Нагорных хотел именно этого. Представляете? Конечно же, я сказал ему, что она – топ-спортсменка и что мы не можем так просто манипулировать ее мочей.

Мы не могли этого сделать. Вот представьте, в Москве мы бы получили положительный результат, а два дня спустя ее бы протестировали международные службы допинг-контроля. Она же относилась к международному пулу спортсменов, которых тестируют на допинг по всему миру. И если ее проба окажется чистой – как мы объясним, что в Москве допинг-проба оказалась положительной, а два дня спустя спортсменка оказалась чиста? Таким поступком мы могли похоронить весь "проект Сочи". Я убедил Нагорных, что это опасная идея и ошибочный путь. И наконец-то он со мной согласился. Но он предвидел и опасался того, что украинская спортсменка завоюет в Сочи золото и Россия останется лишь на втором месте. Это происходило еще в октябре 2012 года, когда мы обсуждали медальный план на Сочи-2014.