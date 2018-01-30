Григорий Родченков: "Нагорных просил меня из отрицательной пробы Виты Семеренко сделать положительную"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отметил, что бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных хотел выиграть Олимпиаду-2014 любым путем. Родченков также добавил, что Нагорных просил его сделать из отрицательной пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко положительную.
– Правда ли Нагорных хотел, чтобы вы манипулировали пробами Виты Семеренко?
– Да, да, да. Замминистра спорта Нагорных хотел выиграть любым путем. И поскольку мы имели возможность распечатывать пробирки с допинг-пробами незаметно, он стал думать в другом направлении. Я был в шоке. Он спросил, можем ли сделать чистую допинг-пробу положительной. Для меня это было абсолютно неприемлемо. В апреле 2013 года в Москве проходила биатлонная гонка на искусственном снегу. Там было много зрителей, шикарная атмосфера. Нагорных дал приказ, он дал задание РУСАДА – взять пробы у украинской спортсменки Виты Семеренко. Без разницы, где бы она не находилась, и что бы не предусматривал план по забору допинг-проб.
Просто возьмите пробы. Он знал номер и числовой код на ее пробирке и спросил меня, можем ли мы это сделать. Можем ли мы открыть пробирки и заменить содержимое мочей с содержанием допинга. Я был абсолютно в шоке. До этого момента я сделал сотни, а может и тысячи допинг-проб из положительных отрицательными, но наоборот – никогда. Вы можете себе представить – за 20 лет меня никогда не просили сделать из отрицательной пробы положительную. Но Нагорных хотел именно этого. Представляете? Конечно же, я сказал ему, что она – топ-спортсменка и что мы не можем так просто манипулировать ее мочей.
Мы не могли этого сделать. Вот представьте, в Москве мы бы получили положительный результат, а два дня спустя ее бы протестировали международные службы допинг-контроля. Она же относилась к международному пулу спортсменов, которых тестируют на допинг по всему миру. И если ее проба окажется чистой – как мы объясним, что в Москве допинг-проба оказалась положительной, а два дня спустя спортсменка оказалась чиста? Таким поступком мы могли похоронить весь "проект Сочи". Я убедил Нагорных, что это опасная идея и ошибочный путь. И наконец-то он со мной согласился. Но он предвидел и опасался того, что украинская спортсменка завоюет в Сочи золото и Россия останется лишь на втором месте. Это происходило еще в октябре 2012 года, когда мы обсуждали медальный план на Сочи-2014.
максималист
Это прошлогодня новость. Писать больше не о чем? Куда пропали 220 человек из заявки на ОИ? Почему банят на сайте за мысли об ответственности тех, кто проморгал Родченкова в России, которые высказывают в слух Познер, Воевода и другие. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено болельщику. Почему стирают заметки на сайте? Это не справедливо или здесь цензура?
22:22
andyk82
Орест Если это правда то я в шоке..хотя зная, что творится в муниципалитетах и органах исполнительной власти в нашем крае, то вполне возможно, что он рассказывает...жаль конечно спортсменов которые ни в чем не причастны... --------------------------------А какой у вас край? Хмельницкий, Запорожский али Львовский?
19:28
Lokus
Да конечно, непричастны они. Знали и молчали.
17:41
Орест
Если это правда то я в шоке..хотя зная, что творится в муниципалитетах и органах исполнительной власти в нашем крае, то вполне возможно, что он рассказывает...жаль конечно спортсменов которые ни в чем не причастны...
17:05
Al Rains
Я слышал, что это Обама с Клинтон просили...
15:38
fansk
Интервью "шедевральное", раасчитано на ослов, типо, samsam)
15:34
Don
samsam, ну да в 2012 г. было уже известно, что сраина победит в 2014 г. в эстафете, хотя до этого ни разу там не побеждала, и не было никаких предпосылок к этому))) Иди лучше проспись)
15:27
NapoliFC
Пластинку включили по новой:)
15:23
spetrov
Vlаdimir, но и это даже уже было у него.
15:19
spetrov
В соседней новости про страну отключены комментарии, поэтому можно я поаплодирую Родченкову здесь, вложив в свои аплодисменты весь свой сарказм и отличное настроение? Достойный человек, что еще можно сказать. ;)
15:10
spetrov
andyk82, кому ты это рассказываешь. :) Он знакомое название страны в тексте увидел. :)
15:03
spetrov
samsam, какой там старый, сказки-то не рассказывай. Таких совпадений не бывает, не надо ля-ля. Для подобного рода выводов надо иметь основания. Но я не об этом. В конце концов, до балды, что там тебе из твоего подвала видится. Так что ты скажешь-то по поводу довода о международной пуле, новый старый ник?
15:01
andyk82
samsam-------------- дорогой тупобот, как бы вам объяснить... В спорте, и на зимних ОИ в частности, есть масса других, более прогнозируемых видов спорта, чем биатлон... Женская эстафета...
15:01
samsam
Ник старый. А неуч..... Значит я в точку попал раз тебя так называют. Когда оппонент, сам того не желая, подтверждает мою правоту - это радует. И неважно, что он себе думает. Я-то про себя все знаю. И про ники и про все остальное. Мне этого достаточно.
14:58
spetrov
Ну так что скажешь, новый ник samsam, но со старыми терминами, по поводу довода о международной пуле?
14:57
andyk82
Вот представьте, в Москве мы бы получили позитивный результат, а два дня спустя ее бы протестировали международные службы допинг-контроля. Она же относилась к международному пулу спортсменов, которых тестируют на допинг по всему миру. И если ее проба окажется чистой – как мы объясним, что в Москве допинг-проба оказалась положительной, а два дня спустя спортсменка оказалась чиста?-------------------------- Стоп! Гриша, а как же тогда в отношении наших спортсменов? Ведь многих обвиненных также тестировали до ОИ и сразу после! Что за бред? Вот на кого это расчитано?
14:56
spetrov
samsam - опять новый ник. А слова старые - "неуч". Палишься.
14:53
spetrov
"Вот представьте, в Москве мы бы получили позитивный результат, а два дня спустя ее бы протестировали международные службы допинг-контроля. Она же относилась к международному пулу спортсменов, которых тестируют на допинг по всему миру." ---- А русских спортсменов эта же ситуация ну никак не касалась, поэтому дыра в стене и отключение сигнализации. А вот украинской - касалась.
14:52
samsam
spetrov Просто нужно вспомнить кто в Сочи в биатлонной эстафете победил. Правда неучу факты нипочем.
14:51
spetrov
...Нет большего соперника для России, чем украинская биатлонистка. "Гомер, Мильтон и Паниковский". У даже на этом доводе человека можно было бы дальше не слушать.
14:47
shur
И когда он заткнется на всегда!
14:47
spetrov
Остапа опять несет. :)))
14:45