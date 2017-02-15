Дмитрий Ярошенко: "Сбой у наших девушек начался с самого начала гонки"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко признался, что возлагал большие надежды в индивидуальной гонке чемпионата мира на Ирину Старых, после выступления в пасьюте, но она в итоге ничем не удивила. Также он порадовался удачному выступлению в индивидуальной гонке Екатерины Аввакумовой, которая заняла пятое место и не допустила ни одного промаха.

– Я, прежде всего, впечатлен выступлением Дальмайер, – сказал Ярошенко. – Очень красиво. А что касается наших девчонок, у них не получился ни ход, ни стрельба. Когда нет хода, вряд ли может быть идеальная стрельба. Это закономерность функционального состояния, физиологии спортсмена. Не многие могут справляться со стрельбой при плохом самочувствии, поэтому вполне закономерно, что если человеку тяжело на дистанции, это верный признак, неудачной стрельбы. А сегодня ноль на стрельбище спасал только до восьмерки. То есть никто из наших девчонок с идеальной стрельбой не попал бы на подиум.

– В тренерском штабе сборной России говорят, что при подготовке к этой гонке проблем со стрельбой не было. Девушки были точны. Насколько вас удивила такая стрельба россиянок?

– На тренировках всегда все хорошо, тебе комфортно и ты всегда попадаешь, а вот соревнования – это экстремальная тренировка, стресс. Но мне непонятно, откуда могут возникать проблемы, если девчонки показывали хорошие результаты в пасьюте. Как только становятся тяжелые погодные условия, а по такой трассе, бежать было очень тяжело, потому что трасса мягкая, скольжение плохое, а если еще и самочувствие не идеальное – то все наслаивается. Когда тебе тяжело, и ты начинаешь проигрывать уже на первом круге по тридцать секунд, тут вряд ли можно на что-то рассчитывать. Да, можно справиться с одним рубежом или с двумя, но потом все равно произойдет сбой. У наших девушек он начал происходить с самого начала. Подчуфарова более-менее справилась на рубеже, хотя она допустила два промаха, но идеальная стрельба тоже не спасала по большому счету, как я сказал. После пасьюта я питал надежду, что Старых как минимум может удивить, но когда начал смотреть гонку, после нескольких рубежей понял, что не удивит.

Меня не удивило выступление Аввакумовой. В прошлом году я был одним из организаторов и ответственным за выступление чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске и смотрел масс-старт, где она заняла призовую позицию. Я подошел к ней и к тренеру и сказал, что было приятно наблюдать за хорошей техникой, стрельбой и уверенной работой на трассе. По спортсмену видно его потенциал. На таких соревнованиях все очень наглядно. Поэтому я рад за Аввакумову. Когда человек много трудится, он заслуживает такие моменты, как в свое время их заслужила Екатерина Юрлова. Она упорно работала, хотя было много скептиков относительно ее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)